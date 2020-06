Cosa ci fanno due capre tibetane in Irpinia? Scoperte dai Carabinieri forestali

In provincia di Avellino si sono "materializzati" due esemplari di capra tibetana. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri forestali. L'Asl ha condotto gli esami del caso.

Singolare scoperta dei Carabinieri forestali di Lioni in provincia di Avellino mentre effettuavano normali controlli in un allevamento di equini di Calabritto (Av).

Qui i Forestali hanno scoperto due esemplari di capra tibetana sprovvisti di sistemi di identificazione auricolare.

Il titolare dell’allevamento è stato multato perché, come appurato dal personale medico veterinario dell’Asl di Sant’Angelo dei Lombardi che accompagnava i militari, mancava la documentazione prevista per l’attività di allevamento e mancava la registrazione per la produzione e somministrazione di alimenti a uso zootecnico.

Le due capre tibetane sono state sottoposte a prelievi ematici per accertarne lo stato di salute e quindi sono state poste sotto sequestro amministrativo e affidate in custodia allo stesso titolare dell’allevamento.