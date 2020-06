Sea-Watch entra nel porto sicuro di Porto Empedocle – Video

Sbarcati a Porto Empedocle i 211 migranti della Sea-Watch 3 che ieri avevano chiesto l'assegnazione di un porto sicuro dopo il terzo recupero in mare consecutivo.

La nave di Sea-Watch è da poco entrata nelle acque di Porto Empedocle, assegnato dall’Italia come porto sicuro. L’imbarcazione Sea-Watch 3 dell’omonima Ong tedesca ha a bordo 211 migranti recuperati in tre diversi soccorsi in mare avvenuti meno di 48 ore fa.

Ieri l’organizzazione aveva chiesto l’assegnazione di un porto sicuro dopo il terzo salvataggio e facendo sapere che il personale a bordo era stremato.

L’ingresso nelle acque di Porto Empedocle è avvenuto intorno alle ore 10 di questa mattina. Navigando con estrema cautela l’imbarcazione dedita al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo è attraccata al molo assegnato dalle Autorità portuali.

Video l'arrivo di Sea-Watch 3 a Porto Empedocle

Cordone sanitario robusto

Un robusto cordone sanitario e di forze di polizia si sta occupando in questi minuti di far sbarcare i migranti dalla nave.

Lo sbarco su terra ferma è comunque un rapido passaggio per raggiungere la vicina nave Moby Zazà deputata alla sosta dei migranti che devono osservare i 14 giorni di quarantena per scongiurare la presenza del nuovo coronavirus tra loro.

La polemica e le proteste di Salvini

Non è mancata la polemica e la protesta dell’onorevole senatore Matteo Salvini, che con un post Facebook che mostrava la diretta dell’attracco, ha manifestato tutto il suo personale disappunto.

“Mentre imprese e famiglie italiane stanno ancora aspettando risposte su cassa integrazione e scadenze delle tasse da pagare, ecco i primi grandi “successi” del governo... Scafisti e trafficanti di esseri umani ringraziano”, ha scritto il senatore su Facebook.

Intanto secondo i nuovi dati sono tornati a salire a maggio gli ingressi illegali in tutta Europa.