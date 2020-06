Guardia di Finanza, 2019: scoperti 9000 evasori fiscali per un miliardo di euro di beni sequestrati

Nel 2019 secondo la Guardia di Finanza sono stati scoperti 9020 evasori fiscali per oltre un miliardo di euro di beni sequestrati. Inoltre sono cerca 26,3 milioni le mascherine sequestrate durante l'emergenza del COVID-19.

La Guardia di Finanza ha pubblicato questi numeri in occasione dell'anniversario della fondazione del corpo, avvenuta 246 anni fa. In particolare il comando del Corpo ha elencato la maggior parte degli illeciti finanziari avvenuti durante lo scorso anno e la pandemia: riciclaggio, usura, frodi e truffe a danno della popolazione, manovre distorsive sui prezzi, reati contro la pubblica amministrazione, percezioni di risorse pubbliche e pratiche commerciali scorrette e pericolose.

Sono 14.540 i denunciati mentre 389 sono stati arrestati, mentre il valore dei beni sequestrati per imposte dirette e Iva è superiore al miliardo di euro. Sono 9.020 gli evasori fiscali totali individuati dei quali 1.627 internazionali. Tra i beni sequestrati si registrano 11 milioni di kg di prodotti energetici e 201.699 kg di sigarette di contrabbando.

I sequestri durante l'emergenza del coronavirus

Dall'inizio dell'emergenza del COVID-19 la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione di beni di 195 persone, denunciate per reato di manovre speculative su merci: alcuni di questi beni venivano commercializzati con un ricarico fino al 6.000% rispetto al prezzo di acquisto.

Inoltre le fiamme gialle hanno denunciato 655 persone per reati di frode per la vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione e reati di frode in commercio con il sequestro di oltre 26,3 milioni di mascherine, 724.000 confezioni d'igienizzanti. Molti di questi beni sono stati poi requisiti per essere distribuiti alla protezione civile e agli enti ospedalieri e pubblici.