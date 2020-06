Bollettino di oggi: 182.453 guariti (+546), 34.610 deceduti (+49), 21.212 casi attuali (-331)

Secondo il bollettino della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 262 nuovi casi di contagio, portando il bilancio complessivo dall'inizio dell'epidemia a 238.275.

Il numero totale di attualmente positivi è di 21.212, in diminuzione di 331 rispetto a ieri. Tra questi 18.586 persone, pari all’88% dei malati, sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. Contemporaneamente negli ospedali sempre in decrescita il numero di pazienti: 152 sono in cura presso le terapie intensive, meno 9 rispetto a ieri, mentre 2.474 persone sono ricoverate con sintomi, in calo di 158 rispetto al dato di ieri.

Il numero complessivo dei guariti sale oggi a 182.453, con 546 nuove guarigioni registrate nelle ultime ventiquattro ore.

Oggi 49 persone sono decedute per Covid-19, portando il totale delle vittime a 34.610.

Analizzando i dati a livello regionale, emerge che oltre il 60% dei nuovi casi, 165 per la precisione, arrivano dalla Lombardia, seguita dall'Emilia Romagna con 28, Piemonte con 27, Lazio con 14 e Liguria con 10. Nessun nuovo tampone positivo in 7 regioni: Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Sicilia.

Oggi sono stati eseguiti 54.722 tamponi, rispetto ai 57.541 di ieri. Il rapporto tra casi individuati e tamponi fatti è di 1 ogni 218, pari allo 0,5%, coincidente con la media dello 0,5% degli ultimi giorni.