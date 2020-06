Alex Zanardi, condizioni stabili ma gravi: bollettino delle 10

Pubblicato il bollettino medico delle ore 10 con le condizioni mediche di Alex Zanardi ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Alex Zanardi “resta intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico”. Questo è quanto scrive il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dove l’ex pilota di Formula 1 è ricoverato da ieri sera alle ore 18.00 a seguito del grave incidente che lo ha coinvolto mentre era a bordo della sua handbike.

Nella serata di ieri venerdì 19 giugno, si legge nel bollettino medico, Zanardi è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e maxillofacciale “tecnicamente riuscito” terminato intorno alle ore 22.00 e quindi è stato trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata.

Le due ore e mezza di complesso intervento chirurgico sono servite a stabilizzare il campione.

Il campione dello sport partecipava alla staffetta Obiettivo tricolore insieme ad altri atleti paralimpici, quando nei pressi di Pienza (Siena) in un tratto in discesa ha perso il controllo della handbike scivolando nella corsia di marcia opposta dove sopraggiungeva un camion. L’autocarro non è riuscito a evitare l’impatto con Alex che ha violentemente picchiato la testa contro il mezzo.

Zanardi è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso del 118, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa del trauma cranico e delle gravi ferite alla testa.

Al suo fianco ci sono la moglie che seguiva la gara con lo staff degli atleti e il figlio. Per lui sono arrivati i messaggi di vicinanza e incoraggiamento del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica.