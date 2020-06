Coronavirus: continuano a calare i casi in tutta Italia, 47 decessi

In tutto sono meno di 3000 le persone affette da coronavirus affette in Italia, e continuano a scendere in tutte le regioni italiane.

I casi di coronavirus in Italia continuano a calare. In totale nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 251 nuovi casi di coronavirus, dei quali 157 in Lombardia. In 5 regioni non si registra alcun aumento di contagiati: Calabria, Basilicata, Campania, Marche e Valle d'Aosta.

A ora il numero totale di casi positivi di Covid-19 in tutta Italia è di 21.543, dei quali 161 in terapia intensiva. Dei positivi 2632 sono ricoverati con sintomi, mentre 18.750 sono in isolamento con sintomi lievi o assenti. Il numero totale di guariti raggiunge 181.907.

In totale i contagi complessivi della pandemia sono stati 238.011, mentre 34.561 hanno perso la vita.

La Lombardia resta la regione più colpita

In Lombardia sono 157 i nuovi casi, dei quali 1537 in terapia intensiva, per un totale di 14.045 casi dall'inizio della pandemia. In tutto nella regione sono decedute 16.634 persone. Alla Lombardia seguono il Piemonte, con 2178 casi positivi, l'Emilia-Romagna (1.219), Lazio (988), Veneto (582), Marche (560), Toscana (423), Abruzzo (407), Puglia (255), Liguria (249), Sicilia (150), Molise (53), Calabria (34), Sardegna (30), Umbria (17), Basilicata (8) e 4 in Valle d'Aosta.