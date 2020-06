Incidente a Zanardi: la solidarietà social dal mondo della politica, dello sport e dello spettacolo

Il grande atleta paralimpico ed ex pilota di Formula 1 vittima di in un incidente in provincia di Siena in una gara di handbike. Mentre è in terapia intensiva per il forte trauma cranico ed è sottoposto a un intervento chirurgico si susseguono gli incitamenti e i messaggi di speranza su Twitter.

Un altro grave incidente per Alex Zanardi. Mentre partecipava nei pressi di Pienza (SI) a una tappa della staffetta tricolore di Obiettivo 3, progetto sportivo per disabili che annovera tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica, l’ex pilota di Formula 1 è stato coinvolto in un incidente e travolto da un mezzo pesante.

Zanardi è stato subito trasportato in elicottero all’ospedale La Scotte, dove è stato ricoverato in terapia intensiva a causa delle sue gravi condizioni, dovute a un trauma cranico. Mentre i medici lottano per salvare la sua vita, si susseguono i messaggi di solidarietà e incoraggiamento seguiti a quelli del premier Giuseppe Conte, tra i primissimi a esprimere la sua vicinanza a Zanardi.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

​A proposito di governo, un tweet giunge dal Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, che esprime il pensiero di milioni di italiani.

Forza Alex #Zanardi, siamo tutti con te! — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) June 19, 2020

​Anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio esorta a non mollare Zanardi, definendolo orgoglio di una nazione intera.

Ci hai dimostrato di saper vincere anche le sfide impossibili.

Campione non mollare, sei l’orgoglio di un’intera Nazione! pic.twitter.com/d4mxBqhXjb — Luigi Di Maio (@luigidimaio) June 19, 2020

​Un messaggio giunge anche da parte di Matteo Salvini, leader della Lega, che posta un Zanardi sorridente in handbike invitandolo a fare leva sulla grande tempra.

​Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, non manca di unire il suo grido di incoraggiamento ai tantissimi che giungono dalla rete.

Alex #Zanardi in ospedale dopo un grave incidente: forza campione, siamo tutti con te! pic.twitter.com/9spi410IB5 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 19, 2020

​L'ex segretario del Partito Democratico ed ex Ministro delle politiche alimentari e forestali Maurizio Martina preferisce dare forza all'atleta mostrando una sua immagine vincente e sorridente.

​Mara Carfagna, vicepresidente della Camera ed ex Ministro per le pari opportunità, si richiama a tutte le virtù dimostrate da Zanardi nei momenti difficili e che ci ha trasmesso affinché possiamo lottare con lui in queste ore critiche.

Alex #Zanardi è un esempio di forza, determinazione e coraggio. Alex ci ha insegnato a non arrendersi mai, ad affrontare la vita sempre col sorriso e noi oggi lottiamo tutti con lui. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) June 19, 2020

​Anche dal mondo dello sport giungono ovviamente messaggi di paura e speranza.

Tra i primi ad arrivare quello della grande Federica Pellegrini, che per incitare il campione bolognese non si perde in fronzoli.

Forza Alex..... cazzo adesso devi mettercela tutta .....😔😔 @lxznr — Federica Pellegrini (@mafaldina88) June 19, 2020

​Messaggi giungono pure dalla Formula 1 nella quale Zanardi ha militato, tra cui quello della scuderia McLaren.

Sending all our most positive thoughts and wishes to Alex Zanardi, a true hero of our sport and incredible Olympian, following his accident today. Forza Alex. ♥️ pic.twitter.com/3dgJJYxCnn — McLaren (@McLarenF1) June 19, 2020

​Inviando tutti i nostri pensieri e auguri più positivi ad Alex Zanardi, un vero eroe del nostro sport e incredibile olimpionico, dopo il suo incidente di oggi. Forza Alex.

Giancarlo Fisichella, pilota della Ferrari nel Campionato del Mondo Endurance ed ex polita di Formula 1, posta una foto in cui applaude il campione, sovrapponendo il gesto di allora alla speranza di oggi.

Forza Alex ce la farai anche stavolta! #zanardi pic.twitter.com/RiDbHopSz2 — Giancarlo Fisichella (@OfficialFisico) June 19, 2020

​Se si parla di automobili si può ben chiamare in causa anche Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli e fratello del presidente FIAT John, oltre che membro del consiglio di amministrazione Ferrari.

Hai aiutato la campagna senza pensarci un attimo . Sei una splendida persona e un esempio di Resilienza e Vita . Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio 💙🙏🏻#zanardi pic.twitter.com/Wl9LUe1bP2 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) June 19, 2020

​Messaggi giungono anche dal mondo dello spettacolo. La presentatrice Alessia Marcuzzi invita Zanardi a vincere anche questa battaglia.

Forza Alex ....Ci hai insegnato che non c’e’ battaglia che non si possa vincere e che non bisogna mai mollare. Devi vincere anche questa❤️💪 #Zanardi — Alessia Marcuzzi (@lapinella) June 19, 2020

​Sul versante delle presentatrici, non manca il messaggio della conduttrice di Linea Verde Ingrid Muccitelli.

Forza CAMPIONE! Non mollare neanche questa battaglia. Siamo tutti con te. #AlexZanardi pic.twitter.com/8574bdpRxm — Ingrid Muccitelli (@ingridmucci) June 19, 2020

​Tanti incoraggiamenti a cui si uniscono tutti gli italiani, raccolti tra speranze e preghiere nell'auspicio che il grande campione simbolo di combattività e tenacia ce la faccia anche questa volta.