Bollettino di oggi: 181.907 guariti (+1.363), 34.561 deceduti (+47), 21.543 casi attuali (-1.558)

Sono stati registrati 251 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che fanno salire il bilancio complessivo dall'inizio dell'epidemia a 238.011. Il dato complessivo è inferiore rispetto a ieri, nonostante la registrazione di nuovi casi, dal momento che "la Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, sottraendo due errati positivi e che la regione Sicilia ha sottratto dai casi totali 397 unità," fa sapere la Protezione Civile.

Il numero delle vittime nelle ultime ventiquattro ore è di 47, che portano complessivamente a 34.561 i decessi per Covid-19.

Le guarigioni registrate oggi sono state 1.363, che fanno salire il numero complessivo dei guariti fino a 181.907.

Relativamente alle persone attualmente positive al coronavirus, in Italia sono 21.543, in calo di 1.558 nell'ultimo giorno. Tra i malati di Covid-19 sono in cura presso le terapie intensive 161 pazienti, con un decremento di 7 rispetto a ieri, mentre 2.632 persone sono ricoverate con sintomi, in calo di 235 rispetto a ieri. Si trovano in autoisolamento a casa con sintomi lievi o assenti 18.750 persone, pari all'87% degli attualmente positivi.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi ne sono stati fatti 57.541 contro i 58.154 di ieri. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 229,2 tamponi eseguito, pari allo 0,4%, in calo rispetto alla media dello 0,6% degli ultimi giorni.

Dei 251 nuovi casi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 157 nuovi positivi, pari al 62,5% dei nuovi contagi. Seguono Emilia Romagna con 27, Piemonte con 26, Toscana con 10 e il Lazio con 9. Nessun nuovo caso in Marche, in Campania, Valle d'Aosta, Calabria e Basilicata, mentre in tutte le altre regioni i nuovi casi sono meno di 10.