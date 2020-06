Grave incidente per ex pilota e paraciclista Alex Zanardi

Sul posto dell'incidente, avvenuto nella provincia di Siena durante un'uscita in handbike, è intervenuto l'elisoccorso per trasferire d'urgenza Zanardi in ospedale.

Durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, evento con la partecipazione di atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica, l'atleta campione paralimpico bolognese ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016 Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente.

Secondo le prime indiscrezione, nell'incidente avvenuto nel territorio del comune di Pienza, in provincia di Siena, sarebbe coinvolto un mezzo pesante.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasferire l'atleta paralimpico in ospedale. Secondo quanto riportato dai media, le condizioni in cui si troverebbe Zanardi sarebbero gravi.

🔴 Sarebbero molto gravi le condizioni di Alex #Zanardi. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. E' stato trasferito in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena dove è da poco arrivato con l'elisoccorso. pic.twitter.com/8HWKg6MFvN — RTL 102.5 (@rtl1025) June 19, 2020

Alessandro Cresti, giovane ciclista paralimpico seguito dal team di Zanardi, giunto sul posto pochi istanti dopo l'incidente, ha dichiarato all'agenzia Agi che quando è stato portato via in elicottero il campione paralimpico respirava ancora.

Vicinanza a Zanardi, per la seconda volta in lotta per rimanere in vita, è giunta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

​Nel 2001 il pilota bolognese rimase coinvolto in un gravissimo incidente durante una gara automobilistica a Lausitzring, in Germania: dopo un testacoda, la sua vettura venne colpita perpendicolarmente all'altezza del muso, dove erano alloggiate le gambe, che sul colpo rimasero amputate. Alla fine Zanardi, dopo aver rischiato di morire per dissanguamento, riuscì a salvarsi. Nonostante il grave danno fisico, Zanardi ritornò al mondo delle corse prima, e successivamente si dedicò al paraciclismo, ottenendo ori olimpici ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016.