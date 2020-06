Leclerc sulla SF1000 per le strade di Maranello: "Sto andando al lavoro" - Video

Il pilota monegasco ha ripreso la preparazione per il GP d'Austra, prima prova del Mondiale di F1 in programma dal 3 al 5 luglio.

A 110 giorni dall'ultima giornata di collaudi in casa Ferrari, il pilota monegasco del Cavallino Rampante Charles Leclerc si è rivisto dalle parti di Maranello al volante di una monoposto.

Partito dall'Officina Classifiche, nel cuore dello stabilimento ferrarista, Leclerc è arrivato a Fiorano dopo essere transitato di fronte alla Gestione Sportiva in via Enzo Ferrari 27 e al Museo di Maranello.

E' dunque ufficialmente terminata la lunga pausa forzata dovuta al Covid-19, con lo stesso Leclerc che ha spiegato di essere tornato per preparare il GP di Austria, le cui prove libere sono in programma per il prossimo 3 luglio:

"Non sono uno che ama alzarsi dal letto all’alba ma questa mattina c’era un ottimo motivo per farlo. Forse abbiamo svegliato qualcuno ma è stato bello guidare sulle strade di Maranello la SF1000. È stata una grande emozione poter tornare in macchina oggi e soprattutto farlo su un tracciato così particolare", ha spiegato il monegasco, il quale ha rivelato di sentirsi nuovamente a casa dopo essere rientrato in un abitacolo dopo così tanto tempo.

"Adesso non vedo l’ora di poter guidare la SF1000 in Austria", ha concluso Leclerc.

Le immagini del pilota ferrarista a bordo della sua monoposto per le strade di Maranello sono ovviamente subito finite in tendenza sui social network.