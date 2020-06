L'OMS bacchetta i tifosi del Napoli per il post Coppa Italia: "Sciagurati"

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha criticato l'atteggiamento tenuto dai tifosi del'SS Napoli durante i festeggiamenti che hanno fatto seguito alla vittoria della Coppa Italia.

"Sciagurati. Cosa vuole che le dica... Fa veramente male vedere queste immagini", ha detto Guerra nel corso della puntata odierna di Agorà su Rai3 mentre scorrevano le immagini della festa, tenuta senza rispettare minimamente il distanziamento sociale.

"In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli. Il governatore, il sindaco hanno messo in atto misure di controllo estremamente rigide e l'incidenza del virus è stata minore rispetto ad altri luoghi. Però vi ricordo ancora quanto ha contato la partita dell'Atalanta, all'inizio dell'epidemia, per quanto riguarda l'impatto immediato", ha poi proseguito Ranieri riferendosi al match degli ottavi di Champions League che secondo molti avrebbe contribuito a diffondere il virus all'inizio della pandemia.

Riferendosi dunque a tali comportamenti errati, il direttore aggiunto ha poi auspicato che l'episodio di ieri a Napoli possa essere stato una semplice eccezione che non si ripeterà più in futuro:

"Non vorrei che riprendessimo proprio nel momento in cui il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte della Figc per non limitare al massimo l'indotto del calcio nel nostro paese, come sarebbe invece suggerito da scienza e coscienza medica", ha dunque concluso.

Nella serata di ieri il Napoli si è imposto ai calci di rigore sulla Juventus nella Finale di Coppa Italia, disputata allo Stadio Olimpico di Roma, e primo appuntamento ufficiale del calcio italiano dopo lo stop per il Covid-19.