Bonus Vacanze dal primo luglio: chi può richiederlo e come

Con il “bonus vacanze” , previsto dal “Decreto Rilancio”, lo Stato offre un contributo per le famiglie fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e b& b in Italia.

I nuclei familiari con reddito inferiore a 40 mila euro potranno richiedere dal 1° luglio un bonus vacanze da spendere entro il 31 dicembre 2020, in servizi offerti da una struttura ricettiva-turistica sul territorio italiano. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni di richiesta e fruizione.

Come utilizzarlo

Il bonus potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto e speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva, albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfastin, situata in Italia.

E' fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, e per il 20% potrà essere scaricato come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione fiscale. Lo sconto applicato dall'albergatore sarà recuperato come credito d'imposta, senza limiti di importo a compensazione e cedibile a istituti di credito.

Come richiederlo

Il bonus potrà essere richiesto e verrà erogato esclusivamente in forma digitale, da un familiare in possesso dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica), dopo aver fornito l'Isee con Dichiarazione sostitutiva DSU, contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare.

L'importo sarà modulato in base alla numerosità del nucleo famigliare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone

300 euro da due persone

150 euro da una persona.

Il Bonus Vacanze sarà digitale, non sarà necessario stamparlo e per utilizzarlo sarà sufficiente mostrarlo all'albergatore da una app del cellulare. L'Agenzia delle Entrate comunica che presto verranno fornite le istruzioni su come scaricare la app.