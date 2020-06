Covid-19, Medici "moderni militi ignoti": Ordine chiede indennizzo statale per i caduti

L'Ordine dei Medici di Milano chiede allo Stato un riconoscimento per coloro che "hanno dato la vita o la loro salute per gli altri". Ora serve "un indennizzo che ripaghi, almeno formalmente, tutto il personale sanitario, medico e paramedico, che è sceso in campo nella battaglia contro il Covid-19".

Lo ha dichiarato Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Omceo di Milano, menzionato da diverse agenzie stampa italiane.

Rossi ha anche annunciato il Consiglio dell'Ordine ha varato una mozione per chiedere una legge urgente per i medici che hanno pagato con la vita la lotta in prima linea al Covid-19.

"E' una vera e propria richiesta di solidarietà sociale - chiarisce Rossi - Bisogna infatti riconoscere concretamente il sacrificio di tutti i moderni militi ignoti che ormai da molti mesi hanno spontaneamente scelto di immolarsi, nonostante la mancanza di dispositivi di protezione individuali e nonostante la consapevolezza di esporsi a un contatto diretto col virus"."Ci sembra corretto- prosegue - che si risarciscano i superstiti di chi ha perso la vita o direttamente chi ha contratto il virus con conseguenti lesioni permanenti".

Giuseppe Deleo, consigliere dell'Ordine dei Medici di Milano e medico legale, sottolinea il prezzo pagato dalla categoria durante l'emergenza sanitaria:

"I medici e tutti i sanitari, che tanto bene hanno agito in emergenza Covid, già sono stati etichettati come eroi, anche se nella concretezza della realtà con pochi onori. Questi sanitari, in un numero tutt'altro che irrilevante, sono stati essi stessi vittime di questa malattia di cui ancora non conosciamo gli sviluppi futuri e le conseguenze a lungo termine".