Fulmine colpisce edificio a Milano, palazzo evacuato per incendio

Nella notte un incendio è scoppiato in una mansarda di un palazzo in via Scanini di Milano. Il tetto è stato avvolto dalle fiamme durante un forte temporale. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il rogo è stato causato da un fulmine che ha colpito il tetto dell'edificio.

Illese le quattro persone che occupavano l'abitazione, che si sono tempestivamente messe in salvo lasciando il palazzo. Evacuate anche gli altri abitanti dello stabile, una decina in tutto, in seguito all'intervento della protezione civile e del 118.

Non si registrano né feriti né persone intossicate dalle fiamme.

Poche ore prima, nella mattinata di martedì, i pompieri hanno dovuto evacuare un altro edificio di Milano, un palazzo di 12 piani in via Sofia, vicino porta Romana, facendo uscire i residenti dalle finestre attraverso le autoscale, a causa di una voragine vicina forse causata dai cantieri della metropolitana.