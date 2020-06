Mattarella firma decreto su proroga cassa integrazione

Il Presidente della Repubblica ha firmato ed emanato il decreto riguardante la cassa integrazione per i lavoratori italiani approvato dal Consiglio dei ministri, che comprende anche la proroga della cig per altre quattro settimane.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri contenente 'Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di Reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro'.

L'approvazione di tale provvedimento proroga inoltre di quattro settimane la cassa integrazione.

Il 15 giugno il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato il decreto legge già presente nel Decreto Rilancio riguardo la proroga di 4 settimane della cassa integrazione per coloro che hanno già esaurito le 14 settimane previste.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Tale provvedimento accoglie la richiesta di sindacati ed imprenditori.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dagli Stati Generali, aveva posto tra gli obiettivi quello di garantire la cassa integrazione per tutti i lavoratori. Il premier aveva dichiarato durante la prima giornata di lavoro la presenza di un decreto legge grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prima 14 settimane di cassa integrazione potranno richiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate con il decreto Rilancio.