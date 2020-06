Fase 3, oggi anche l'Austria riapre i confini con l'Italia

Dalla mezzanotte è stato ufficialmente riaperto il confine tra Austria e Italia, con il Brennero che è tornato praticabile in ambo le direzioni.

Da oggi, 16 giugno, riaprirà la frontiera tra Austria e Italia, con il Brennero che tornerà praticabile senza restrizioni.

Già dalla giornata di ieri sono invece ripresi i primi collegamenti da e per l'aeroporto di Milano Malpensa, mentre i viaggiatori non sono più costretti ad osservare un periodo di quarantena obbligatoria.

Decisivo l'intervento dell’Alto Adige, il quale ha fatto delle pressioni e ha lavorato per giorni per convincere il partito del cancelliere Sebastian Kurz e del governatore del Tirolo Günther Platter, il quale aveva messo al centro la questione delle tante famiglie separate per tutto il periodo del lockdown da una parte e dall'altra delle Alpi.

In precedenza il governo di Vienna aveva sempre escluso l'ipotesi di riaprire la frontiera con l'Italia, pur avendo già reso permeabili i confini con Germania, Svizzera, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia la scorsa settimana.

Dalla mezzanotte odierna era prevista anche la riapertura dei confini con la Grecia, sancita in seguito alla visita di Luigi Di Maio nel Paese ellenico della settimana scorsa.

Le altre riaperture

Già da ieri, 15 giugno, è iniziata la terza fase del post-Covid, con nuove riaperture e la possibilità di recarsi all'estero.

Riaperti dunque i confini all'Italia Francia, Belgio, Paesi Bassi, mentre ci sarà ancora da aspettare per altri Paesi come Slovenia, Slovacchia, Cipro, Malta e Bulgaria, che hanno annunciato l'intenzione di riaprire agli italiani dal 31 agosto.