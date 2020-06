Fase 3, Semaforo verde dalle regioni: le discoteche riaprono

"Come “profeticamente” previsto dal nostro presidente Maurizio Pasca due mesi fa, la riapertura delle discoteche entro fine giugno è ormai fatto conclamato", così l'Associazione Italiana Imprese Intrattenimento da Ballo e Spettacolo (SILB-FIPE) ha commentato in una nota la riapertura delle sale da ballo in concomitanza con l'avvio della fase 3, dal 15 giugno.

Se da un lato l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio fissava per il 15 luglio la riapertura delle attività di intrattenimento da ballo e spettacolo, dall'altro assegnava alle regioni la capacità di decidere in autonomia, in relazione alla situazione dei contagi.

Lombardia a parte, che mantiene l'apertura senza possibilità di ballare, la situazione si è sbloccata in tutte le altre regioni d'Italia, seppur con alcune regole di distanziamento.

Da lunedì 15 sarà di nuovo possibile scatenarsi in pista nelle sale da ballo a Roma, Puglia e Campania, mentre in Toscana la riapertura è stata anticipata al 13 giugno. Emilia Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Liguria ripartiranno il 19.

"Un punto di partenza, per tornare gradualmente verso la normalità", commenta l'associazione di categoria, sottolineando la necessità di attenersi al "rispetto dell’evoluzione epidemiologica" con senso di responsabilità.

Dal 15 giugno, con l'avvio della fase 3, ripartono anche le attività culturali e teatrali, cinema, sale scommesse e bingo, così come i centri estivi nido da 0 a 3 anni.