Salvini fa gli auguri a Trump "dall'Italia"

Ricorre oggi il settantaquattresimo compleanno di Donald Trump. Prevedibili e puntuali sono arrivati gli auguri da parte di Matteo Salvini, che con un tweet celebra la ricorrenza con un informale “Dall’Italia buon compleanno, Donald!”. Tra gli hashtag prescelti, #MAGA2020, riferimento al “Make America Great Again” che è stato lo slogan principale della campagna elettorale che ha portato Trump alla Casa Bianca.

Salvini d’altronde ha espresso sempre apprezzamento nei confronti di Trump, con il quale condivide l’approccio conservatore alla politica e una visione molto comune sulla questione dell’immigrazione. Attestati di stima e il richiamo a una comune visione della società sono stati spesso sottolineati dal leader della Lega, anche quando era Ministro degli Interni durante il primo Governo Conte.

Pure sul sito del presidente e magnate americano è stata lanciata un’iniziativa per festeggiare l’occasione, con la possibilità per gli utenti di firmare dei biglietti di auguri preimpostati sui quali lasciare un commento.

La mobilitazione però non è solo virtuale: lungo il fiume Detroit, nella regione dei Grandi Laghi, ieri è stata allestita dalla coalizione dei conservatori del Michigan una parata con centinaia di barche confluite proprio nella città di Detroit. I “Boaters for Trump” si sono dati appuntamento anche in Florida, organizzando diverse regate allo stesso scopo. A ringraziare è stato Trump in persona, che dal suo account Twitter ha dimostrato di apprezzare l’evento pubblicandone anche un video.

Thank you very much to our beautiful “boaters.” I will never let you down! #MAGA pic.twitter.com/BiqIqzgOcL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020

​Nel Montana invece si è optato per i veicoli di terra, con il partito repubblicano che ha invitato i suoi simpatizzanti a unirsi alla parata con le loro automobili decorandole con banner e bandiere. Oggi negli Stati Uniti ricorre infatti anche il giorno della bandiera, che celebra l’adozione della bandiera a stelle strisce adottata per la prima volta in questo giorno nel 1777.

Una giornata di serenità per Trump in un periodo delicato: oltre a dover fronteggiare le proteste seguite alla morte di George Floyd, tre giorni fa sono arrivate per lui pesanti critiche dal suo avversario per le elezioni presidenziali, il democratico Joe Biden, che ha accusato l’attuale presidente di ignorare la realtà e continuare a fingere che il coronavirus non esista.