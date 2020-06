Bollettino di oggi: 176.370 guariti (+1.505), 34.345 deceduti (+44), 26.274 casi attuali (-1.211)

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 338 nuovi casi, portando il totale dall'inizio dell'epidemia a 236.989.

Nell'ultimo giorno sono decedute 44 persone, in calo rispetto alle 78 di ieri: il totale delle vittime di Covid-19 si aggiorna così a 34.345. Praticamente dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 a marzo non si registravano meno di 50 vittime in 24 ore. In particolare nessuna vittima in 11 regioni: Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

Nelle ultime ventiquattro ore sono state accertate 1.505 guarigioni in tutto il Paese, che portano il bilancio complessivo dei guariti a 176.370.

Il calo dei malati è stato pari a 1.211 rispetto ai 1.512 di ieri, in questo modo il numero di pazienti con Covid-19 scende a 26.274. In terapia intensiva oggi si trovano 209 pazienti di Covid-19, 11 meno di ieri, mentre sono ancora ricoverate con sintomi 3.594 persone, -153 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti sono 22.471 persone, in calo di 1.047 rispetto a ieri.

Dei 338 nuovi casi rilevati oggi, la maggior parte arrivano sempre dalla Lombardia con 244 nuovi positivi, che rappresentano il 72,1% dei nuovi contagi dell'ultimo giorno. Seguono il Piemonte con 30 nuovi casi, l'Emilia Romagna con 17 e il Lazio con 14, dove sembra rientrare l'allarme per i focolai della Garbatella e dell'ambulatorio San Raffaele Pisana a Roma.

Oggi sono stati fatti 56.527 tamponi, contro i 49.750 della giornata di ieri. Oggi è stato individuato 1 malato ogni 167,2 tamponi fatti, pari allo 0,6%, in leggero aumento rispetto alla media dello 0,4% degli ultimi giorni.

Nell'ultimo giorno sono state testate al Covid per la prima volta 29.545 persone, rispetto ai 56.527 tamponi effettuati, con un rapporto di 1 positivo ogni 87 persone, ovvero l'1,1%.