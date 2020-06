Oggi è la Giornata mondiale del donatore di sangue 2020, anche Salvini celebra

Giornata mondiale del donatore di sangue 2020, aumentano i giovani che donano e anche gli over 55 anni. Ma calano nel complesso i donatori.

Ricorre oggi 14 giugno la Giornata mondiale del donatore di sangue 2020 e sorprende il dato fornito dal Centro nazionale sangue che registra un aumento nel numero dei donatori tra i 18 e 25 anni, che era in diminuzione dal 2013.

La manifestazione internazionale quest’anno avrebbe dovuto svolgersi proprio in Italia, ma l’Oms, che aveva prescelto il nostro Paese, ha rinviato l’evento di sensibilizzazione al 2021.

Giornata mondiale del donatore di sangue: i numeri

Nel 2019 i donatori totali sono stati 1.683.470 e di questi 213.422 appartengono alla fascia di età 18-25 anni, che segna un aumento del +1,6% rispetto all’anno precedente.

Purtroppo, però, l’aumento in questa fascia di età viene recuperato dal calo nella fascia successiva 26-35 anni (-1,4%) e dalla fascia 36-45 anni (-3,6%).

Nella fascia di età tra i 56 e i 65 anni, invece, i donatori aumentano del +5,1%.

In totale i nuovi donatori sono 362mila, in calo del -2,3%.

Per quanto riguarda il sesso, le donne rappresentano solo il 32% del totale e in termini numerici sono 538.386.

Altro dato significativo, il 92% dei donatori era iscritto a una delle associazioni.

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha sottolineato su Twitter l'importanza della giornata. Salvini più volte ha pubblicato su Twitter le foto di come dona sangue.

Oggi è la Giornata mondiale del Donatore di sangue: chi può lo faccia, oggi più che mai. Sangue e plasma sono il regalo più bello che possiamo fare, agli altri e e a noi stessi. #WBDD2020 #WorldBloodDonorDay #SafeBloodSavesLives #14giugno



[https://t.co/KNtbBSivaX] pic.twitter.com/nxhhZmIb7m — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 14, 2020

​Raccolta di plasma

In Italia nel 2019 sono stati raccolti 858.170 chilogrammi di plasma per la produzione di farmaci plasmaderivati, ovvero circa 14mila chilogrammi in più rispetto all’anno precedente.

Un risultato che è in linea con gli obiettivi del Programma nazionale plasma.

La raccolta nel 2019 ha garantito l’autosufficienza totale, che “per i medicinali derivati dal plasma è a livello nazionale mediamente del 70%” scrive il Ministero della Salute.

Come donare il sangue

Chi fosse disponibile a donare il sangue può visitare il sito del Ministero della Salute Dona il Sangue.

Perché donare il sangue? Ecco cosa scrive il Ministero: “I vantaggi per il donatore: Salvare vite, controlli gratuiti, gustare colazioni speciali”.