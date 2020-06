Coronavirus a Brescia si registrano zero morti negli ultimi due giorni

Brescia registra 0 morti per due giorni consecutivi. Intanto in Lombardia il tasso di contagiati rispetto al numero di tamponi sale al 2,2% rispetto al giorno precedente.

Buone notizie da Brescia, dove per il secondo giorno consecutivo non si sono registrati decessi di pazienti affetti da Covid-19.

Un segnale confortante e di grande speranza per uno dei territori dell’Italia e della Lombardia tra i più colpiti dalla pandemia.

Nei giorni più drammatici la provincia aveva registrato anche 79 decessi in un solo giorno.

Brescia secondo i dati diffusi dalla Protezione civile ieri sera ha sul totale 15.238 casi totali, si colloca al terzo posto dietro Milano e Torino e ha superato la provincia di Bergamo che si è fermata a 13.766 casi.

I casi totali registrati a Brescia ieri sono stati +21, che colloca la provincia ai primi posti in Regione Lombardia per province più colpite dal nuovo coronavirus.

Nella Regione il tasso di contagiati rispetto al numero di tamponi è al 2,2% in aumento rispetto all’1,8% del 12 di giugno.

Gli attualmente positivi in Regione sono 16.785, in diminuzione di 239 casi, mentre i nuovi casi sono stati 210. In una sola giornata in Lombardia sono stati dimessi 426 pazienti, mentre in terapia intensiva vi sono 96 persone, ovvero una in meno.

Per quanto riguarda il resto dei ricoverati, essi sono 2.252 in diminuzione di 105. 23 il numero di decessi in Lombardia che porta il computo totale provvisorio a 16.428.