Imbrattata statua di Indro Montanelli a Milano

Imbrattata con vernice rossa la statua di Indro Montanelli nell'omonimo parco a Milano. Già oggetto di accesi dibattiti, sull'onda delle proteste negli USA per morte di George Floyd.

A Milano la statua di Indro Montanelli non può “riposare in pace” ed è stata ricoperta di vernice rossa da sconosciuti. Sul piedistallo che sorregge la statua è stata lasciata dagli autori anche la scritta: “Razzista stupratore”.

La statua, posta al centro del giardino intitolato allo storico giornalista, si trova in via Palestro in pieno centro a Milano.

Secondo le fonti di stampa sono stati riversati almeno 4 barattoli di vernice rossa sulla superficie della statua e a terra tutto intorno a essa.

Lo sfregio fa seguito alla richiesta da parte dell’associazione Sentinelli al sindaco di Milano Giuseppe Sala, di togliere la statua da quel parco e di reintitolare il parco stesso.

Indro Montanelli è oggetto di accesi dibattiti su una storia che riguarderebbe la sua gioventù e di quando, inviato come militare in Etiopia, compì secondo le accuse atti di razzismo sulla popolazione locale e si macchiò di “madamato” con una dodicenne eritrea.

Il sindaco di Fucecchio, dove Montanelli è nato, ha respinto le accuse storiche che vengono rivolte a Montanelli e attraverso il Tgr Toscana ha fatto sapere:

“Se Milano non vuole più la statua ce la prendiamo noi”.

Il corto circuito con la morte di George Floyd

Va anche aggiunto che questa avversione nei confronti di Montanelli, che si è espressa contro la sua statua, è una emulazione di quanto avviene negli USA dove è stata abbattuta tra le altre la statua di Cristoforo Colombo, sull'onda di una crescente avversione nei confronti dei conquistatori bianchi.

Il tutto dovuto alla morte di George Floyd, ucciso da un poliziotto bianco che dal Minnesota ha dato il via a una nuova e gigantesca campagna di proteste contro i metodi brutali applicati dalla polizia statunitense nei confronti di chi ha origini afroamericane.

In questi giorni sono spuntati altri video di omicidi compiuti dalla polizia USA ai danni di afroamericani.