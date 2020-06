Scuola, si ripartirà dal 14 settembre: la proposta del Ministero alle Regioni

La scuola ripartirà dal 14 settembre, questa la proposta del Ministero dell'Istruzione rivolta alle Regioni. Forse gli alunni entreranno in classe per meno di una settimana se il 20 ci sarà election day.

Quando riaprirà la scuola italiana a settembre con tutti in classe? Il Ministero dell’Istruzione scioglie le riserve e propone alle Regioni la data del 14 settembre.

“Il Decreto Scuola, recentemente convertito in legge, – scrive il Ministero – stabilisce che dal primo settembre le scuole potranno riaprire per le attività legate al recupero degli apprendimenti”, quali ad esempio il recupero delle materie per gli alunni delle superiori che hanno il debito.

“Per quanto riguarda invece l'inizio ufficiale delle lezioni, come già specificato nella giornata di ieri, la decisione dovrà essere presa insieme alle Regioni, a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile”.

L’election day delle Regionali

La scelta del Ministero dell’Istruzione di iniziare il 14 settembre, comporterà l’ingresso in classe degli studenti per forse meno di una settimana, dal momento che appare come sempre più probabile la data del 20 e 21 settembre quale election day per le elezioni regionali in ben 7 Regioni italiane, che chiamerà gli italiani al voto per eleggere anche i sindaci di quei Comuni che da mesi attendono di votare.

Alcuni governatori uscenti, tra cui Luca Zaia e Vincenzo De Luca, hanno chiesto a più riprese nell'ultimo mese di poter votare a luglio evitando di accavallare le elezioni regionali con l'inizio dell'anno scolastico, dal momento che i seggi elettorali si istituiscono nelle scuole.

Ciò comporterà il dover sanificare le classi due volte e di far iniziare il nuovo anno scolastico con un accumulo di giorni di scuola persi dopo i mesi di assenza dai banchi di scuola accumulati.