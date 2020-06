Bollettino di oggi: 174.865 guariti (+1.780), 34.305 deceduti (+78), 27.485 casi attuali (-1.512)

Sono stati registrati 346 nuovi casi di coronavirus nell'ultimo giorno, che portano il totale a 236.651.

Nella giornata di oggi sono decedute per Covid-19 55 persone, tuttavia il numero segnalato dalla Protezione Civile è di 78 a seguito della segnalazione della Regione Lazio di 23 vittime a marzo e aprile, così come 2 decessi avvenuti nelle ultime ore. Complessivamente i decessi per Covid-19 dall'inizio dell'epidemia in Italia salgono a 34.305.

Le guarigioni salgono fino a 174.865, grazie ad un aumento di 1.780 nell'ultimo giorno.

Al momento 27.485 italiani sono infettati dal coronavirus, -1.512 rispetto al dato di ieri. Giorno dopo giorno migliora sempre la situazione negli ospedali: in terapia intensiva si trovano oggi 220 pazienti, -7 rispetto a ieri; 3.747 persone sono ricoverate con sintomi, 146 meno di ieri; in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti ci sono 23.518 persone, in calo di 1.359 rispetto a ieri.

Dei 346 nuovi casi rilevati oggi, la maggior parte arrivano dalla Lombardia con 210 nuovi contagi, pari a circa il 60% del totale. A seguire troviamo il Piemonte con 40 nuovi casi, l'Emilia Romagna con 28, il Lazio con 25 e il Veneto con 13.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi ne sono stati fatti 49.750, in diminuzione rispetto agli 80.562 di ieri. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 143,8 tamponi fatti, pari allo 0,7%, in leggero aumento rispetto alla media dello 0,5% degli ultimi giorni.

Dei 49.750 tamponi fatti, 32.880 sono le persone testate per la prima volta. E' stato trovato un positivo ogni 95 persone, ovvero, pari all'1,1%.

Oggi il professor Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha sostenuto che non ci sarà nessuna seconda ondata di Covid-19 in autunno, dal momento che il virus, adattandosi all'uomo, sta perdendo la sua virulenza.