Cinema, il 15 giugno si riparte: cosa vedremo in sala?

Come vedremo al cinema dal prossimo 15 giugno? Come si stanno preparando le sale cinematografiche e con quali prezzi? Vediamo la situazione aggiornata ad oggi.

Finalmente si riparte. Non più solo film on demand ma Cinema, quello in sala, quello dove puoi sederti “learning how to kiss” come canta James Bay nel suo grande successo “Us”, in una versione speciale cantata anche con Alicia Keys.

Ma cosa vedremo dal 15 giugno in sala, seduti a mangiar popcorn senza l’obbligo di indossare la mascherina?

Ebbene un po’ dovremo accontentarci a dire il vero, perché l’industria del cinema è rimasta un po’ spiazzata e i film previsti in uscita per questa estate salteranno. Altri avrebbero dovuto terminare le produzioni proprio durante la primavera per essere pronti ad entrare in sala con noi durante i mesi estivi. Altri film li abbiamo probabilmente già visti on demand dal divano di casa.

Sarà un ritorno in sala per il piacere di reincontrarsi e di socializzare, anche se a distanza. Bene inteso, i nuclei familiari potranno sedere vicino e lo stesso potranno fare le coppie di fidanzati, comprese quelle giovanissime che… “learning how to kiss”.

Cosa vedremo al cinema dal 15 giugno?

La catena UCI riproporrà Doctor Strange, Parasite, Cena con delitto, Bad boys for life, Birds of prey, 1917, Odio l’estate, Fantasy island, I miserabili, Sonic, Cattive acque e The Grudge.

Prezzo speciale 4,90 euro a persona e 5,90 euro a persona nelle sale Luxe.

La catena The Space Cinema, al momento della pubblicazione, non ha ancora presentato una programmazione ufficiale per le sue sale cinema, ma scandagliando i singoli cinema risulta che stanno aggiornando il sito e che la programmazione sarà disponibile a breve.

Altre sale cinematografiche puntano invece a film ricercati e più di nicchia, così da catturare l’attenzione di quegli appassionati del cinema che di solito frequentano le sale alla ricerca di film fuori dai circuiti commerciali. In questo caso sono disponibili film quali: Georgetown; Criminali come noi; Christo – Walking on water; The farewell – Una bugia buona; La vita invisibile di Euridice Gusmao; Favolacce; Bunuel – Nel labirinto delle tartarughe.

Contattare il proprio cinema

Ad ogni modo, sarà molto utile contattare il proprio cinema o visitare il sito web, oppure in alternativa la pagina Facebook o Instagram, per capire se dal 15 riapriranno e con quali film in calendario.

In alternativa si consiglia di scrivere sui motori di ricerca “cinema aperti 15 giugno” seguito dalla città o paese di riferimento, per consultare un elenco di sale cinematografiche potenzialmente aperte nella propria area geografica.