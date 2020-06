Bollettino di oggi: 173.085 guariti (+1.747), 34.223 deceduti (+56), 28.997 casi attuali (-1.640)

Il numero dei casi totali ha raggiunto 236.305, con un incremento nell'ultimo giorno di 163. In realtà ci sono 393 nuovi casi rispetto a ieri, però la Campania ha comunicato "un ricalcolo dei casi totali sottraendo 230 unità".

Il numero di guariti nelle ultime 24 ore ha segnato +1.747, portando il totale delle guarigioni a 173.085.

Le vittime di Covid-19 sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri, con 56 nuovi decessi nell'ultimo giorno, che portano il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia a 34.223.

Il numero dei malati di Covid-19 scende sotto 30mila in Italia, fermandosi a 28.997, con un decremento di 1.640 nell'ultimo giorno. In terapia intensiva si trovano oggi 236 pazienti, -9 rispetto a ieri, mentre 4.131 persone sono ricoverate con sintomi, in calo di 238 nell'ultimo giorno. In isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti ci sono 26.270 persone, ben 1.393 in meno rispetto a ieri.

Dei 393 tamponi positivi rilevati oggi ben 272, pari al 69,2% dei nuovi contagi, arrivano dalla Lombardia, la regione dove il virus ha fatto più danni e più lentamente di tutte le altre sta scomparendo. L'incremento di casi è di 31 in Piemonte, 33 in Emilia Romagna, e di 27 nel Lazio.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 37.651 nuovi test sul coronavirus, contro gli 80.562 tamponi eseguiti complessivamente, in quanto alcuni sono stati ripetuti sugli stessi pazienti per accertarne l'eventuale guarigione. Ogni 231 persone testate, si trova in media 1 malato, ovvero lo 0,4%.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi ne sono stati fatti 80.562, rispetto ai 52.530 di ieri. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 494,2 pari allo 0,2%.