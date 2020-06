In Italia riparte il calcio, l'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium

A Torino i pullman della Juventus e del Milan arrivano all'Allianz Stadium in vista della partita a porte chiuse valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

E' la prima partita di calcio vero tra le squadre di Serie A dopo lo scoppio dell'epidemia di coronavirus in Italia. Inizialmente previsto per il 4 marzo, il match è stato il primo ad essere rinviato quando il Covid-19 ha iniziato a diffondersi nel Paese, seguito dalla sospensione del campionato pochi giorni dopo. Dopo il pareggio 1-1 nell'andata a San Siro, la Juventus gode dei favori del pronostico per qualificarsi alla finale di mercoledì a Roma e mantenere viva la speranza del Triplete, dal momento che è ancora in corsa per vincere il Campionato e la Champions League. L'altra semifinale si svolgerà domani al San Paolo tra Napoli e Inter. La Serie A riprenderà il 20 giugno con le partite rinviate della 25a giornata.