Presidenti di Regione più apprezzati secondo Demopolis: ecco chi sono

Non c’è solo Giuseppe Conte e un suo ipotetico partito personale a fare breccia nei cuori degli italiani, anche i presidenti di Regione in questa pandemia hanno trovato più o meno l’appoggio e i favori dei propri cittadini.

E secondo il sondaggio Demopolis, il presidente di Regione più apprezzato d’Italia è Luca Zaia con il 75% delle preferenze. Una conferma dopo un precedente sondaggio che pure aveva provato a stabilire le fiducia che i veneti hanno nel loro governatore.

Ma in generale i cittadini delle regioni da Nord a Sud, hanno riacquistato fiducia nel proprio presidente di Regione.

Secondo il sondaggio Demopolis condotto per il programma di La7 Otto e Mezzo, la media della fiducia nel proprio governatore è salita al 51% di giugno 2020, contro il 42% del mese di dicembre 2019. Resta un 40% di persone che non ripongono la propria fiducia nell’attuale governatore della regione in cui si risiede e un 9% di indecisi.

I 7 presidenti di Regione più amati d’Italia

Oltre a Luca Zaia tra i presidenti di Regione più amati dagli italiani in questo periodo di pandemia, ci sono il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al secondo posto con il 62% (37% precedente rilevazione), seguito dal presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini con il 60% della fiducia degli emiliano-romagnoli.

Massimiliano Fedriga governatore del Friuli Venezia Giulia e Enrico Rossi della Toscana, sono a pari merito con il 54%.

Al sesto posto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con il 53% (39% precedente rilevazione), mentre il governatore della Sardegna Christian Solinas riceve il 51% della fiducia dei suoi corregionali.

Apprezzata la fermezza dei presidenti di Regione

“La gestione sanitaria e la capacità di contenimento del Covid-19 hanno inciso profondamente sull’opinione dei cittadini, con valori che appaiono significativi non solo in Veneto, ma anche in Campania e in Sicilia, dove sono risultate apprezzate dall’opinione pubblica la fermezza dei Presidenti di Regione e le misure adottate per frenare la diffusione del virus”, lo spiega il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento presentando i dati del sondaggio politico.

Gestione della Regione Lombardia

Significativo che i presidenti di tre tra le regioni più colpite dalla pandemia in Italia, ricevono le percentuali di fiducia più bassa: Attilio Fontana Regione Lombardia, Cirio Piemonte e Ceriscioli Marche. Questi hanno ottenuto tra il 39% e il 35% della fiducia.