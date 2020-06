Bollettino di oggi: 171.338 guariti (+1.399), 34.167 deceduti (+53), 30.637 casi attuali (-1.073)

Sono stati registrati 379 nuovi casi di contagio nelle ultime ventiquattro ore. Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia in Italia sale così a a 236.142.

Dei 379 nuovi casi di oggi, ben 252 arrivano dalla Lombardia, dove il virus sembra circolare ancora, anche se la situazione negli ospedali è ampiamente sotto controllo.

Nell'ultimo giorno sono decedute 53 persone, che portano il bilancio complessivo delle vittime di Covid-19 a 34.167. Il dato sulle vittime eguaglia il minimo dello scorso 7 giugno, risultando il più basso dal 2 marzo.

Il numero dei guariti oggi incrementa di 1.399 nelle ultime ventiquattro ore, portando il totale delle guarigioni a superare quota 170mila, raggiungendo 171.338.

Le persone al momento positive al coronavirus scendono a 30.637, -1.073 rispetto a ieri. Continuano a liberarsi posti in ospedale per Covid-19: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono oggi 236, in calo di 13. Diminuiscono anche i pazienti ricoverati con sintomi a 4.131, con una decrescita di 189 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti si trovano 26.270 persone, -871 rispetto a ieri.

Analizzando i dati a livello regionale, zero casi di contagio in Molise, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta. La regione col maggior numero di nuovi casi di Covid-19 nell'ultimo giorno è la Lombardia, con un incremento di 252, seguita da Piemonte con 42, Emilia-Romagna con 25, Lazio con 20 e Liguria e Toscana con 10. Tutte le altre regioni hanno meno di 5 nuovi casi.