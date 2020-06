Dati su vittime di Covid-19, sindaco di Bergamo Gori attacca la Regione

In Lombardia non accennano a placarsi gli spunti polemici a livello politico per le questioni legati alla gestione dell'emergenza Covid-19, anche in un momento in cui i numeri, seppur più lentamente rispetto al resto del Paese, sono in miglioramento.

Oggi un duro attacco contro la Regione è stato lanciato dal primo cittadino di Bergamo, il dem Giorgio Gori. Secondo lui, la Regione avrebbe infatti "secretato" i dati di decessi, guariti e positivi per provincia e i dati sul numero di vittime riportati ufficialmente dal Pirellone non corrisponderebbero al vero.

Leggo che in #Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per #Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica + i dati divisi.

Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di + di quelli “ufficiali”, hanno secretato i dati per provincia. — Giorgio Gori (@giorgio_gori) June 11, 2020

Gori ha anche da ridire sui dati dei guariti, auspicando comunque che "il nuovo Dg della Sanità Marco Trivelli parta dai dati e dalla trasparenza".

Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche.

Spero che il nuovo Dg della Sanità Marco #Trivelli parta da qui, dai dati e dalla #trasparenza. — Giorgio Gori (@giorgio_gori) June 11, 2020

​Secondo Gori, l'attendibilità dei dati sul coronavirus in Lombardia è una questione aperta da molto tempo.

Aggiungo che non vengono comunicati neanche i dati dei positivi #Covid divisi per singolo comune.

Il tema comunque non è nuovo e già @ilpost lo aveva spiegato bene con questo articolo, circa un mese fa. https://t.co/iH8zcp0Riv — Giorgio Gori (@giorgio_gori) June 11, 2020

​La Regione a sua volta ha smentito categoricamente le accuse del primo cittadino di Bergamo.

"Quanto scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori non corrisponde al vero ed è privo di qualsiasi fondamento. La diffusione dei dati relativi al Coronavirus da parte di Regione Lombardia verso le autorità sanitarie e verso i mezzi di informazione non e' cambiata e continua a essere la stessa", si afferma in una nota del Pirellone, aggiungendo che "sostenere, per alimentare la polemica politica e senza alcun riscontro veritiero, che la Regione 'secreti' i dati non fa onore a chi rappresenta le istituzioni".

In precedenza la Procura di Bergamo aveva fatto sapere che avrebbe voluto sentire come persone informate sui fatti il Presidente del Consiglio Conte, la ministra dell'Interno Lamorgese e il ministro della Salute Speranza riguardo la mancata introduzione della zona rossa ad Alzano e Nembro.

A sua volta il premier Conte ha dichiarato di essere tranquillo e di essere pronto a riferire ai magistrati tutti i fatti di mia conoscenza".