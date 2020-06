Catania, arrestati i fratelli Tilenni, proprietari dello storico caseificio sui Nebrodi

Sono pesanti le accuse che hanno portato agli arresti domiciliari i fratelli Tilenni, Antonio (51 anni) e Sebastiano (50 anni), proprietari del marchio Tilenni con cui hanno dato il nome al proprio caseificio e a una serie di altri caseifici e supermercati nella provincia di Catania.

La Procura della Repubblica di Catania li accusa di perpetrazione sistematica di bancarotte fraudolente, reati tributari per mancato pagamento di impost.

La figlia di Antonio Tilenni, Maria Pia Tilenni di 26 anni, è indagata invece per il reato penale di bancarotta fraudolenta.

Sequestrate le attività imprenditoriali, in particolare il gip ha disposto il sequestro preventivo del complesso aziendale della filiera che si compone di un caseificio a Maniace (Catania) e da ben 7 supermercati ricadenti nella provincia di Catania, tra cui Bronte e Misterbianco.

Sequestrato anche l’intero patrimonio aziendale delle società Tilenni srl e Tilenni Commerciale srl, oltre alle relative quote sociali. In totale il sequestro ammonterebbe ad almeno un milione di euro, frutto di attività volte ad eludere il pagamento di imposte e tributi.

3 milioni di elusione fiscale

Secondo la Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini, il sistema messo in piedi dal sodalizio familiare ha sottratto alle casse dello Stato oltre 3 milioni di euro in tasse non versate.