Grecia, dal 15 giugno toglierà gradualmente le limitazioni verso l'Italia

Durante l'incontro avvenuto oggi ad Atene tra il ministro degli Esteri italiano Di Maio e quello greco Dendias il dialogo ha portato ad un accordo per la regolarizzazione dei flussi stranieri tra Italia e Grecia in questa nuova fase di convivenza con il Coronavirus.

"Il ministro Di Maio mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie da lunedì 15 giugno, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell'Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano", ha affermato il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias in conferenza stampa ad Atene con il titolare della Farnesina.

Firmato l'accordo sulla delimitazione delle Zone Marittime

I ministri degli Esteri Nikos Dendias e Luigi Di Maio hanno siglato oggi durante l'incontro ad Atene l'accordo l’Accordo sulla Delimitazione delle Zone Marittime tra Grecia e Italia. ​Tale intesa è particolarmente importante e rappresenta il culmine di molti anni di negoziati tra Atene e Roma sulla questione.