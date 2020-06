ArcelorMittal, Gualtieri: "Piano inadeguato, bisogna ripartire da marzo"

Il piano presentato al governo da Arcelor Mittal è inadeguato perché assume una "traiettoria previsionale ingiustificata. Bisogna ripartire dal piano di marzo". Lo ha detto il ministro dell'Economia e Finanza, Roberto Gualtieri, durante l'incontro convocato dal MISE con i sindacati su ArcerlorMittal.

"C'è un contratto, AM deve assumere le sue responsabilità", ribadisce il ministro."Ci sono degli impegni scritti - prosegue Gualtieri - Se la controparte ha modificato la sua posizione ne trarremo le debite conseguenza".

"Siamo consapevoli che è necessario introdurre l'impatto del covid dentro questa traiettoria e siamo pronti a lavorarci, ma sarà molta distante da quella che c'è stata presentata", conclude.

Della stessa linea il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo: parla di un piano insoddisfacente per via di una dimensione occupazionale che "non è accettabile così come viene presentata". L'emergenza Covid ha un impatto nel breve periodo, non può influire nel lungo termine sul piano di investimenti e occupazione.