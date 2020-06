Roma, 14enne muore investito sulle strisce: guidatore positivo ai test anti-droga

E' accaduto nella tarda serata di ieri nella periferia di Roma, in zona Infernetto, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile in via Francesco Cilea.

A nulla è servito il pronto intervento della polizia e del pronto soccorso, che ha cercato di rianimarlo senza purtroppo riuscirvi.

Al volante dell'auto un giovane di appena 22 anni che, trasportato in ospedale per i test tossicologici, è risultato positivo. Per lui è stato disposto l'arresto immediato.

Secondo le ricostruzioni, il 14enne stava attraversando la strada sulle strisce insieme ad altri suoi compagni di classe per festeggiare la fine dell'anno scolastico, quando l'automobile è arrivata sfrecciando ad altissima velocità.

Sebbene gli altri ragazzini siano stati mancati per un soffio, la vittima è invece stato centrato in pieno, venendo trascinato molti metri più avanti dal veicolo.