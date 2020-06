Ministero della Salute bandisce nuovo concorso per operatori sanitari

Il Ministero della Salute ha annunciato la riapertura dei concorsi per 91 tecnici della prevenzione, 40 dirigenti medici e 12 veterinari.

Le informazioni relative a tale concorso sono state pubblicate sul sito ufficiale del Ministero:

"Al fine di far fronte all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e alla priorità di sanità pubblica di potenziare le risorse umane del Ministero della Salute preposte nelle attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e di profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, in attuazione del decreto legge Rilancio vengono riaperti i termini delle procedure concorsuali, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di: 40 posti di dirigente sanitario medico, 12 posti di dirigente sanitario veterinario e 91 unità di personale con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro", si legge nella nota ministeriale.

Viene inoltre specificato che è previsto lo svolgimento in modalità telematica, in modo tale da "accelerare i tempi per l'assunzione in servizio".

La pandemia di Covid-19

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile, ad oggi sono 235.000 i casi confermati di Covid-19 in Italia, tra cui 33.964 decessi e 167.000 guarigioni.

Tale cifra rende il Belpaese uno di quelli maggiormente colpiti nel continente europeo, dovei n totale sono stati rilevate 1.724.382 positività, tra cui 177.229 vittime e 810.127 guariti.