Torino, giocano nel campetto chiuso: multa di 400 euro a 22 ragazzi

I Carabinieri di Borgaro Torinese hanno multato 22 ragazzini per una partita di calcio, sanzioni per un totale di quasi 9mila euro.

Alcuni giovani si erano dati appuntamento domenica pomeriggio nel campo del paese di Borgaro Torinese per una partitella di calcio violando le regole previste per l'emergenza coronavirus, ma nessuno di loro si aspettava che i carabinieri arrivassero sul luogo sanzionando i ragazzi che erano presenti.

I militari, allertati da qualcuno nel vicinato, sono giunti nel posto in cui si stava svolgendo la partita tra i ragazzi e hanno sanzionato con una multa di 400 euro tutti i partecipanti, per un totale di quasi 9mila euro.

Secondo quanto riportato dai giornali locali, alcuni di loro hanno provato a giustificarsi spiegando che il cancello fosse già aperto e, pensando si potesse giocare, sono quindi entrati, nonostante i campi erano ancora chiusi con ordinanza del sindaco per evitare assembramenti.

"Spiace per l'entità della sanzione, ma c'è una ordinanza tramite la quale, per ora, sono chiusi i campi da calcetto di via Italia e del parco Don Banche e Villa Tapparelli. E quei ragazzi lo sapevano perfettamente. Abbiamo riaperto il campo da volley perché il numero di appassionati è decisamente inferiore rispetto al calcio. Quando faremmo altrettanto per il football? Probabilmente già la prossima settimana, stiamo ragionando su questo aspetto" ha commentato la vicenda il sindaco del paese Claudio Gambino, aggiungendo che aspetteranno di poter riaprire in base alle regole di sicurezza poiché il campetto rappresenta un grande punto di incontro e nelle domeniche assolate si riuniscono anche un centinaio di ragazzi per volta.

