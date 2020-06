Raccoglieva tartufo senza tesserino, abusivo multato di 800 euro a Chieti

Nel proseguire con i controlli contro le violazioni ambientali e a favore del rispetto delle norme che regolano la pratica della raccolta dei tartufi, i carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di Fara Filiorum Petri, Chieti, hanno controllato unitamente ad una Guardia Volontaria Venatoria un raccoglitore di tartufi nella zona di Petroro.

Tale raccoglitore di tartufi era impegnato nella ricerca del tartufo nero estivo (scorzone), ma si trovava sprovvisto di tesserino di idoneità regionale e aveva con sé un attrezzo di raccolta non conforme alla normativa regionale vigente. Per questi motivi l'uomo è stato multato ed il suo bottino è stato confiscato.

"Tali violazioni hanno comportato per l'uomo una sanzione di 866,67 euro insieme al sequestro del tartufo raccolto e l’attrezzo utilizzato per la raccolta. La Legge Regionale n.66 del 21 dicembre 2012 “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo” prevede che per esercitare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità e vieta inoltre l’utilizzo di attrezzi di raccolta con caratteristiche non conformi e non consente l’aggiunta agli stessi di staffe o appendici varie" si legge nel comunicato stampa dei Carabinieri.

Quanto costa il tartufo

Secondo i dati aggiornati al 5 giugno 2020, il prezzo medio del tartufo nero estivo è di 69 euro al chilogrammo. Il prezzo medio rappresenta una media di prezzo tra tutte le quotazioni disponibili. È un indicatore generale che non tiene conto delle pezzature medie raccolte e della loro disponibilità, di conseguenza il prezzo del tartufo può andare dai 50 ai 90 euro a seconda delle pezzature.

Nonostante il tartufo nero sia molto meno costoso del suo cugino bianco pregiato, raggiunge comunque delle vette di prezzo importanti e può arrivare anche a costare quasi 2.000 al kg per grandi pezzature di ottima qualità.