Black Lives Matter arriva a Roma: piazza del Popolo in ginocchio per George Floyd - video e foto

I manifestanti si sono ritrovati in piazza del Popolo per un flash mob durato 8 minuti e 45 secondi, lo stesso tempo in cui Floyd è rimasto schiacciato sotto il ginocchio dell'agente di polizia di Minneapolis.

L'eco delle proteste in corso negli Usa è giunto in Italia dove, domenica a Roma i manifestanti si dati appuntamento per un flash mob in memoria di George Floyd e in solidarietà contro le vittime della violenza razzista e etnica.

Gli attivisti del presidio Black Lives Matters sono rimasti in ginocchio con il pugno alzato dalle 12:03 e le 12:11, per otto minuti e quarantasei secondi, lo stesso tempo durante il quale la vittima afroamericana è rimasta a terra sotto il ginocchio dell'agente di polizia.

Nel corso di questi minuti i manifestanti hanno ripetuto le ultime parole di Floyd "I can't breath", diventato lo slogan dell'ondata di proteste che da Minneapolis è esploso in tutte le città statunitensi, per attraversare i confini e giungere in Canada, Gran Bretagna, Italia, ricorrendo i continenti sino alla Nuova Zelanda.

Alcune dele foto della manifestazione di oggi a Roma❤️



se prendete, citate, che sono le mie foto! #BlackLivesMatteritaly pic.twitter.com/n0MlkK9Vfg — silvia.❥ (@xbiebsismyidol_) June 7, 2020

​I manifestanti di piazza del Popolo, durante il flash mob hanno urlato slogan e esibito cartelloni contro il razzismo.

​Erano quasi tremila i manifestanti che hanno deciso di commemorare oggi George Floyd e unirsi alle proteste che hanno preso il via da Minneapolis. Tra questi molti appartenenti alle comunità africane oltre agli attivisti delle Sardine, del movimento verde Friday for Future, e una rappresentanza di studenti medi e universitari.