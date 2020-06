Bollettino di oggi: 165.078 guariti (+1.297), 33.846 deceduti (+72), 35.877 casi attuali (-1.099)

Secondo il bollettino nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 270 nuovi casi del coronavirus nel Paese, portando il totale dei contagi a 234.801. Pertanto si può al momento dire che è rientrato l'allarme a seguito dei dati di ieri, quando trainati dalla Lombardia erano stati registrati 518 nuovi casi di positività al coronavirus. Oltretutto oggi sono stati effettuati molti tamponi, oltre 70mila, per la precisione 72.485, mentre ieri ne erano stati fatti 65.028. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 268,5 tamponi fatti, lo 0,4% in calo rispetto a una media dello 0,7% negli ultimi giorni.

Nell'ultimo giorno state registrate 1.297 nuovi guarigioni, che portano così il totale dei guariti dal Covid-19 durante l'epidemia a 165.078.

Nelle ultime ventiquattr'ore sono decedute 72 persone, dato sostanzialmente in linea con quello registrati nei giorni scorsi; le vittime del coronavirus in Italia salgono così a quota 33.846.

Diminuiscono di 1.099 le persone attualmente positive al coronavirus, aggiornando così il totale dei casi aperti di Covid-19 a 35.877. Sempre in costante calo il numero di pazienti di Covid-19 negli ospedali: in terapia intensiva si trovano oggi 23 persone meno di ieri, per un totale di 293, mentre i ricoverati con sintomi sono 5.002 persone, -299 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti 30.582 persone, in calo di 777 rispetto a ieri.

Detto in altri termini l'85% circa delle persone positive al coronavirus in Italia ha un decorso della malattia lieve e si cura in casa.

Analizzando la provenienza dei nuovi 270 casi registrati oggi, più della metà è in Lombardia con 142 nuovi positivi. Seguono il Piemonte con 38 casi, il Lazio con 28 casi (individuato focolaio al San Raffaele Pisana), l'Emilia Romagna con 17 e la Liguria con 13. Contagi zero in Umbria, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.