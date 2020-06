Ama Roma, 100 tonnellate di rifiuti ingombranti in 7 giorni: ‘Medaglia d’oro d’inciviltà’

Quotidianamente o quasi l’Ama di Roma comunica d’essere costretta ad assegnare la “Medaglia d’oro d’inciviltà” a chi lascia rifiuti ingombranti d’ogni sorta nei pressi dei cassonetti o in luoghi della città ormai adibiti a luoghi scarica rifiuti ingombranti.

In 7 giorni, dal 30 maggio al 5 giugno, l’Azienda ha raccolto 100 tonnellate di rifiuti ingombranti illecitamente lasciati per strada.

E si trova di tutto, compresa una incubatrice che ha lasciati di stucco gli operatori dal momento che si tratta di una apparecchio elettromedicale ospedaliero. L’attrezzatura sanitaria è stata ritrovata il 12 maggio in via Giambattista Gaulli nel Municipio VIII.

Ma l’Ama ha assegnato la Medaglia d’oro d’inciviltà anche a chi nel Municipio XIII ha lasciato una affettatrice professionale per salumi di quelle che si usano solitamente nelle salumerie e nei supermercati rinvenuta il 25 maggio.

E poi ancora “gli incivili e gli svuota-cantine” scriva l’Ama, hanno lasciato una vasca da bagno nel Municipio I, mentre nel Municipio V sono spuntate “le immancabili poltrone con reti da materasso”. Ed ancora, tra il 30 maggio e il 2 giugno, altra Medaglia d’oro d’inciviltà a chi nel Municipio VII ha lasciato: albero di Natale, forno da incasso, contenitori con residui di vernice e un tagliaerba arrugginito.

Raccolta ingombranti gratuita a Roma

L’Ama di Roma informa che i rifiuti ingombranti possono essere conferiti gratuitamente fino a 0,5 metri cubi. Mentre il conferimento dei RAEE è sempre gratuito.

La prossima raccolta è prevista per il giorno 7 giugno nel VI Municipio in via Ambrogio Necchi presso il parcheggio Metro C, dalle ore 7.00 alle ore 11.30.

Sul sito web dell’azienda è disponibile il calendario con la presenza delle postazioni mobili dei prossimi mesi.