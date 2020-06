Estrema destra al Circo Massimo: scontri e fumogeni alla manifestazione contro governo

Centro storico blindato a Roma per la manifestazione degli ultras delle tifoserie e dei militanti dei movimenti di estrema destra in corso questo pomeriggio.

Centinaia di militanti dell'estrema destra, in gran parte provenienti dal mondo degli ultras delle squadre di calcio, si sono radunati questo pomeriggio a Roma presso il Circo Massimo.

I manifestanti hanno sventolato bandiere, cantato l'inno italiano e lanciato fumogeni. In una Roma blindata con il dispiegamento di 1.500 agenti della polizia con idranti, volanti e blindati, il clima è diventato incandescente con l'arrivo dei giornalisti. Sono stati segnalati scontri tra i manifestanti stessi, con la polizia intervenuto per riportare la calma.

🔴++LA #DESTRA ANCORA IN PIAZZA. Scontri con la #Polizia, guerriglieri e fiamme al #circomassimo. Saluti romani e inni al duce.

Le immagini di poco fa.#6giugno pic.twitter.com/lUAFFOnHFo — Francesco|Forte 🇮🇹🌟 (@FBigliardo) June 6, 2020

​La manifestazione è stata autorizzata dalle autorità, come annunciato sui social dagli stessi organizzatori, nonostante l'opposizione dell'Anpi e di alcuni esponenti politici della sinistra italiana, tra cui l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, secondo cui questo raduno va contro "la Costituzione e le leggi della Repubblica".

Gruppi dichiaratamente fascisti e nazisti si sono dati appuntamento per sabato prossimo a Roma al Circo Massimo per scatenare violenze nella città e contro le forze dell’ordine.



Questo è un raduno che non va autorizzato, lo dicono la Costituzione e le leggi della Repubblica. pic.twitter.com/oxyKR6EzH8 — laura boldrini (@lauraboldrini) June 4, 2020

Gli ultras, in particolare del nord-est, e l'estrema destra, hanno deciso di manifestare contro il governo Conte e le politiche economiche messe in campo per far fronte all'emergenza coronavirus.

Oggi non è stato per la Capitale un sabato tranquillo: questa mattina i militanti di CasaPound si sono presentati davanti alla Prefettura in Piazza Santi Apostoli per protestare contro lo sgombero, più tardi sono scesi in piazza anche i ragazzi del "Fronte Gioventù Comunista".