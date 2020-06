Vaccinazioni in Campania, De Luca: ’Mettetevelo bene in testa, dobbiamo vaccinare tutti’

“A ottobre, noi abbiamo già anticipato gli acquisti di un mese, due mesi (dei vaccini, ndr), dobbiamo fare le vaccinazioni: per tutti. Quest’anno mettetevelo in testa, dobbiamo vaccinare il 100%, dai bambini agli anziani”, lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante l’inaugurazione della Città della Medicina a Baronissi in provincia di Salerno, dove saranno utilizzati 8 milioni di euro per creare un polo di eccellenza medica in Campania, ma di rilevanza nazionale.

Il perché di questa vaccinazione di massa lo spiega lo stesso De Luca.

“Perché l’influenza ha la stessa sintomatologia del Covid. Quando avremo malati per influenza, sarà difficile capire se è influenza o è l’infezione Covid. Quindi è bene vaccinarsi tutti per tempo, altrimenti noi avremo a settembre-ottobre, gli ospedali inondati di presenze e di pazienti.”

De Luca si appella alla responsabilità dei campani e chiede che “ognuno vada a farsi il vaccino” non appena inizierà la campagna di vaccinazione, perché “ci aiuterà tantissimo”.

Le raccomandazioni del Ministero

Ieri sera il Ministero della Salute aveva inviato alle Regioni italiane una forte raccomandazione a far vaccinare tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e gli over 60, utilizzando ogni mezzo di persuasione possibile.

A maggio la Regione Lazio, la prima in assoluto, aveva già firmato una ordinanza che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi pena l’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa. Mentre gli anziani che non vorranno vaccinarsi, nel Lazio non potranno usufruire di alcuni servizi sociali.

Video, discorso Vincenzo De Luca a Baronissi