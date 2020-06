Milano, accoltellamento in corso Garibaldi durante rissa: 25enne grave

Intorno alle due e mezza di sabato notte un ragazzo 25enne italiano è stato accoltellato al torace durante una rissa con decine di persone in corso Garibaldi a Milano. Ora è in prognosi riservata e non in pericolo di vita.

Ancora non c'è una ricostruzione dell'accaduto chiara in quanto i carabinieri che stanno investigando sull'incidente non hanno trovato alcun tipo di collaborazione, né testimoni attendibili a causa del forte stato d'intossicazione alcolica dei presenti.

Il ragazzo è stato soccorso dal 118 che, una volta riscontrata la ferita d'arma bianca, hanno chiamato le forze dell'ordine. All'aggravamento delle sue condizioni il ragazzo è stato operato d'urgenza al Niguarda.

La rissa potrebbe essere avvenuto tra circa 5 o 10 persone, tutti giovani, mentre l'unico testimone della situazione, anche lui ferito, non è chiara a causa dell'intossicazione alcolica. Ora i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Duomo stanno conducendo le indagini e controlleranno le immagini delle videocamere a circuito chiuso della zona, una delle più video controllate della città.