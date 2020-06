Vaccinazione antinfluenzale anticipata e gratuita per bambini e anziani

Verrà anticipata la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Italia per prevenire la copresenza di Covid-19 e influenza. Le Regioni dovranno attuare misure volte a raccomandare la vaccinazione.

Il ministero della Salute con una nota raccomanda alle Regioni di anticipare le campagne di vaccinazione antinfluenzale agli inizi di ottobre e raccomanda di offrire la vaccinazione gratuita a tutti i soggetti eleggibili, anche se si dovessero presentare in ritardo rispetto alla stagione vaccinale.

Il ministero della Salute vuole così scongiurare che influenza e Covid-19 possano creare una situazione di congestione negli ospedali italiani con decine di migliaia di casi sospetti da trattare il prossimo inverno che farebbero collassare anche il migliore dei sistemi sanitari.

Il ministero chiede alle regioni di avviare al più presto presto i bandi di gara per l’approvvigionamento dei vaccini per la campagna vaccinale 2020-2021.

Il vaccino sarà gratuito per i bimbi tra i 6 mesi di età e i 6 anni, e per le persone over 60.

Promuovere fortemente la vaccinazione

La circolare del ministero invita le regioni a mettere in campo azioni di forte promozione e raccomandazione alla vaccinazione.

In Regione Lazio, ad esempio, il personale sanitario è obbligato a farlo pena l’impossibilità di recarsi al lavoro. Per gli over 60 chi non si sottoporrà alla vaccinazione resa obbligatoria con ordinanza, non potranno accedere ad alcuni servizi sociali.