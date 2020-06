Bollettino di oggi: 163.781 guariti (+1.886), 33.774 deceduti (+85), 36.976 casi attuali (-1.453)

Sono stati registrati 518 nuovi casi del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, portando il totale dei contagi a 234.531.

Il numero dei guariti è circa il doppio rispetto al dato di ieri (957) con un incremento di 1.886 unità nelle ultime ventiquattro ore, che porta così il bilancio complessivo delle guarigioni da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia a 163.781.

Le vittime registrate nella giornata di oggi sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri (88) con 85 nuovi decessi, che porta il totale dei morti per coronavirus a 33.774.

Il numero di persone attualmente positive al coronavirus registra oggi un calo di 1.453 rispetto all'ultimo giorno, scendendo così a 36.976. Nell'ultimo giorno -22 pazienti in terapia intensiva, scendendo così a 316. Invece i ricoveri ospedalieri registrano un calo di 202 pazienti, arrivando a 5.301. Le persone malate di Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti sono invece 31.359.

La crescita dei nuovi casi in Lombardia (+402) è legata al maggior numero di tamponi eseguiti nell'ultimo giorno: 20mila contro i 3mila di ieri. Dietro la Lombardia la regione con il maggior numero di nuovi contagi è il Piemonte con 49, seguita dall'Emilia-Romagna con 17 e dalla Liguria con 14. In tutte le altre regioni i nuovi casi si possono contare con le dita di 2 mani: 9 nel Lazio, 7 in Toscana, 6 in Veneto, 4 in Puglia, 2 in Sardegna, Abruzzo e Marche, 1 in Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; zero contagi in Campania, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Relativamente al numero di tamponi eseguiti, oggi ne sono stati fatti 65.028, contro i 49.953 di ieri. Il rapporto tra tamponi eseguiti e casi individuati è di 1 positivo ogni 125,5 tamponi fatti, pari allo 0,8%, in leggera crescita rispetto alla media dello 0,6% degli ultimi giorni.