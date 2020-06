Il governo potrebbe introdurre incentivi per auto Euro 6

Il governo italiano sta valutando se introdurre incentivi per l’acquisto di modelli di auto Euro 6 per sostenere il settore automobilistico che ha sofferto duramente a causa del COVID-19.

L’Italia sta prendendo in considerazioni d'introdurre incentivi fino a 4000 euro per l’acquisto di auto Euro 6 a benzina e diesel, come hanno fatto Francia e Germania per sostenere il settore automobilistico, duramente colpito dalla crisi del COVID-19. Lo riporta Reuters.

La sovvenzione proposta dal PD e col sostegno di Italia Viva prevede d'introdurre questi incentivi in un pacchetto di stimoli economici. Questo è in discussione in parlamento e l’approvazione dovrebbe arrivare a metà luglio. Questi incentivi andranno in sostegno degli acquirenti di veicoli a benzina e a diesel termicamente efficienti Euro 6, con un tetto massimo di 4000 euro in caso di rottamazione di un veicolo più vecchio di 10 anni.

Si prevede che questi incentivi saranno finanziati parzialmente dal governo e in parte dalle concessionarie.

Ci sono già sovvenzioni in Italia per l’acquisto delle auto ibride ed elettriche. Germania e Francia fanno lo stesso in modo di accelerare il passaggio a veicoli “più ecosostenibili” con sovvenzioni per l’acquisto di auto elettriche.

Solo a maggio le nuove immatricolazioni di auto sono calate del 50% in Italia, mentre ad aprile e marzo si erano praticamente fermate durante il lockdown.

Probabilmente questa proposta creerà di nuovo tensioni con il Movimento Cinque Stelle che si oppone a qualsiasi forma d'incentivo per auto con motore a combustione. Tuttavia il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha affermato che in questo momento, nonostante sia “imprescindibile rispettare gli obiettivi sulla riduzione del Co2”, “bisogna incentivare la vendita” del “grandissimo parco macchine prodotto e invenduto”.