Sgombero Casapound a Roma, Raggi: ‘Ripristiniamo la legalità’

In arrivo un ordine di sgombero della sede di Casapound di via Napoleone III a Roma. Raggi entusiasta, ma la questura smentisce che sia stato notificato lo sgombero.

Sgombero di Casapound dalla sede di via Napoleone III a Roma, la sede deve ora essere lasciata. A congratularsi tra i primi è la sindaca della capitale Virginia Raggi, che in un tweet scrive:

“Finalmente qualcosa si muove su sgombero palazzo occupato abusivamente da #Casapound in centro a Roma. Ripristiniamo la legalità.”

Anche Laura Castelli, deputato del M5s e vice ministro all’Economia conferma lo sgombero via Twitter:

“Ho appena saputo che è stato ordinato lo sgombero da Via Napoleone III a Casapound. Ci lavoriamo da tanto, finalmente si ristabilisce la legalità.”

Ho appena saputo che è stato ordinato lo sgombero da Via Napoleone III a Casapound. Ci lavoriamo da tanto, finalmente si ristabilisce la legalità. @virginiaraggi — Laura Castelli (@LaCastelliM5s) June 3, 2020

Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, ci sarebbe la conferma del sequestro preventivo, proprio ad opera della Procura della Repubblica di Roma.

Secondo l'agenzia di stampa romana capitolina la Procura avrebbe chiesto ed ottenuto "dal Gip un sequestro preventivo, con riferimento al reato di occupazione abusiva" dell'edificio ubicato nel quartiere romano dell'Esquilino e usato dal 2003 da Casapound per le sue attività.

Il provvedimento sarebbe in corso di notifica.

L'occupazione in 'zona grigia'

L'edificio occupato da Casapound si trova a poche centinaia di metri dalla stazione Termini, ed è una ex sede del ministero dell'Interno, ma di proprietà del Demanio. Il ministero ne chiese subito lo sgombero a ridosso dell'occupazione da parte di Casapound, ma secondo l'inchiesta de l'Espresso ripresa da Il Post, la procedura è finita per anni in una sorta di 'zona grigia' dovuta al rimpallo di competenze su chi realmente si sarebbe dovuto occupare di procedere per vie legali.

Nell'ultimo anno le cose sono cambiate grazie alla volontà politica, espressa anche da Salvini nel 2019, di sgomberare tutti i palazzi occupati di Roma per restituirli al decoro e alla città.