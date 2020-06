Via libera agli spostamenti tra regioni – Trenitalia annuncia tutte le nuove corse dopo il lockdown

80 Frecce, 48 gli Intercity e 4653 le corse regionali da oggi in tutt’Italia, annuncia il sito FsNews. In certe aree metropolitane e nelle linee di maggiore mobilità l’offerta tornerà ad essere la stessa che era prima della crisi del coronavirus, in alcuni casi la capienza sarà addirittura maggiorata, dato che a parità di viaggiatori stimati, servirebbero comunque più carrozze per via del ‘distanziamento sociale’.

Al tempo stesso il sistema di vendita online di Trenitalia permette già l’acquisto dei biglietti per l’offerta estiva che parte il 14 giugno, nella speranza di una ripartenza anche del settore turistico che, quest’anno, per molti versi resta ancora una incognita.

Oltre alla novità del Frecciarossa Torino – Reggio Calabria, da oggi sono acquistabili tutti i treni dell’alta velocità tra Torino, Milano, Roma, Napoli e Salerno, nonché quelli per la rotta adriatica dalla Romagna fino al Salento, compreso il Frecciarossa Bolzano – Ancona che unisce rapidamente mare e montagna.

Gli intercity passeranno dai 48 attuali a 90 collegando Nord e Sud della Penisola come costa tirrenica e adriatica. Anche il collegamento Genova – Roma Fiumicino sarà ripristinato. I treni regionali verranno implementati di un altro 20% e progressivamente anch’essi potranno essere prenotati online.

Trenitalia sottolinea che sia sui treni che in stazione permangono le misure di sicurezza per garantire il distanziamento interpersonale come richiesto dalle normative vigenti. In particolare nelle stazioni toccate dall’Alta Velocità sarà obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per chi si mette in viaggio sui treni della lunga percorrenza. Ai passeggeri si raccomanda di presentarsi con adeguato anticipo per facilitare e rendere più agevoli le operazioni di controllo.