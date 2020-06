Da oggi l'Italia riapre le frontiere con i paesi europei

L’Italia dal 3 giugno riapre le frontiere con i paesi dell’UE e Schengen, ponendo fine alla sospensione dei movimenti per l’emergenza del coronavirus e il divieto di viaggi per turismo.

Ora i viaggiatori appartenenti a paesi UE potranno entare in Italia senza alcuna limitazione, senza la necessità di presentare documenti o di doversi sottoporre a periodi di quarantena. Per i paesi non europei i divieti rimarranno in atto fino a metà giugno.

In Europa sono molti i paesi che stanno valutando la riapertura delle frontiere per risollevare il settore turistico.