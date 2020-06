Tunnel sanificatori agli accessi del centro storico, Empoli aiuta il commercio locale

Un progetto per restituire ai cittadini la possibilità di visitare il centro commerciale naturale di Empoli: tunnel allestiti ai punti di entrata per permettere la sanificazione delle persone e dei loro abiti.

Empoli decide di affrontare questa seconda fase di convivenza con il Covid-19 cercando di promuovere il ritorno dei cittadini verso il centro storico e verso il settore del commercio al dettaglio.

La decisione della giunta comunale è stata quella di promuovere l'allestimento di tunnel alle entrate del centro storico in modo da garantire una totale sicurezza a coloro che vogliono visitare il centro commerciale naturale della città, il giro d'Empoli.

"Questa novità rappresenta un unicum a livello regionale ed è stata pensata perché vogliamo che la forza commerciale della nostra città non diminuisca e anzi riparta il prima possibile. Saranno allestiti dei tunnel, in sei diversi punti di accesso al centro di Empoli, dei tunnel con cui potremo sanificare gli abiti prima di entrare nel centro, misurare la temperatura, utilizzare il gel per igienizzare le mani. Un invito a tutti gli empolesi, ma anche a tutti i toscani a venire a Empoli per gli acquisti estivi e per godere della nostra città" spiega il sindaco Brenda Barnini.

L'obiettivo di questo progetto è garantire la sicurezza dei cittadini contro la diffusione del Covid ma aiutare nel contempo uno dei settori più colpiti dalla pandemia, quello commerciale. L'iniziativa portata avanti anche dall'associazione commercianti godrà di un contributo del Comune che ha deciso di supportare l'iniziativa con un investimento da 67mila euro.

